SONAR Araştırma şirketinin 16 Ekim – 25 Ekim tarihleri arasında , Türkiye geneli parti dağılımlarını saptayabilmek için 25 ilde , 88 ilçe ve köyde , yaş, cinsiyet, il ve ilçe kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilen 4.221 kişi ile yüz yüze görüşerek gerçekleştirilen ankette ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Ankete göre 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ;

% 35,61 oy alan Ak Parti şuan % 34,50

%25,33 oy alan CHP şuan % 23,10 ,

% 10,07 oy alan MHP şuan % 10,40 ,

% 9,68 oy alan İYİ Parti şuan % 9.20,

% 8,82 oy alan YSP(HEDEP) şuan % 9 ,

% 2,81 oy alan YRP şuan % 3,80 ,

% 2,23 oy alan Zafer Partisi şuan % 2,90 oranında görünmekte.

Anket sonuçlarına göre Ak Parti , CHP ve İYİ Parti 'nin oy oranlarında kısmi düşüş gözlenirken , MHP ,YSP(HEDEP), YRP ve Zafer Partisi'nde ise kısmi artış gözlenmekte.

En başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı anket çalışması sonuçlarına göre Cumhur İttifakı Belediye Başkanlıklarında ;

1. Erzurum B.Belediye başkanı Mehmet Sekmen ( % 64,30 )

2.Kocaeli B.Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ( % 63,90 )

3.Manisa B.Belediye Başkanı Cengiz Ergün ( % 53,80 )

şeklinde ilk üçte yer aldılar.

Millet İttifakı Belediye Başkanlıklarında ;

1.Eskişehir B.Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ( % 59,80 )

2.Aydın B.Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ( % 58,20 )

3.Ankara B.Belediye Başkanı Mansur Yavaş ( % 55,30 )

şeklinde ilk üçte yer aldılar.

Ankete göre Mersin B.Belediye başkanı Vahap Seçer % 43,30 ile 8.sırada yer aldı.

SONAR'dan yapılan açıklamaya göre anket çalışması ;

ADNKS (TÜİK - Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine bağlı kalınmıştır. Araştırma,

Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre (NUTS 2), 26 Alt Bölge’nin (AB)

25’inde yapılmıştır. Çalışmada, farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup kişilerle görüşülmüştür. Araştırmanın hata payı, 0,95 güvenlik sınırı içerisinde (%)+/-1,95’tir.

Başkanların Başarı oranlarını saptayabilmek için ayrıca büyükşehirlerde ortalama 2000’er kişi

ile CATI(Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemi kullanılarak görüşülmüştür. ADNKS (TÜİK - Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine bağlı kalınmıştır. Çalışmada,farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup kişilerle görüşülmüştür.

Araştırmanın hata payı, 0,95 güvenlik sınırı içerisinde (%)+/-1,95’tir.Başkanların nihai başarı oranları belirlenirken, 2019 yılında yapılan seçimde aldıkları oy oranları ile bugünkü başarılı bulunma oranları arasındaki fark dikkate alınmıştır. Seçildikleri oy oranı ile günümüzdeki başarılı bulunma oranı arasındaki fark dikkate alınmış ,tartılandırma yöntemi ile nihai oranlar saptanmıştır