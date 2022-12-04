Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki son Yörük ailenin yüzyıllardır yaşadıkları bölgede ormanda yaptıkları ahşap ev için yıkım kararı çıktı. Aile kendi imkanlarıyla yaptıkları evi yine kendi imkanlarıyla yıkıyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki son Yörük ailenin yüzyıllardır yaşadıkları bölgede ormanda yaptıkları ahşap ev için yıkım kararı çıktı. Aile kendi imkanlarıyla yaptıkları evi yine kendi imkanlarıyla yıkıyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Sığırlık Merasında yüzyıllardır yaşayan Yörüklerden tek bir aile kaldı. Bu bölgede yaşamlarını devam ettiren Karakaş ailesi, geçimlerini hayvancılıkla sağlıyor. Aile, ilçe merkezine gidemedikleri zaman yiyecek ihtiyacını kendi imkanlarıyla yetiştirdikleri sebzelerden sağlıyor. Ormanlık alanda bulunduğu için ailenin kaldığı ev hakkında yıkım kararı verildi. Eşyalarını evden çıkaran aile, şimdi kendi imkanlarıyla yaptıkları evi yine kendi imkanlarıyla yıkmaya çalışıyor. Yaşları 6 ile 12 yaşları arasındaki 4 çocuk ise ailesine tahliye ve yıkım işlemlerinde yardım ediyor.

“Kültürümüzü çocuklarımıza yaşatmaya çalışıyorum”

Gebze Yörüklerinin son temsilcileri olduklarını söyleyen 4 çocuk babası 47 yaşındaki Tayyar Karakaş, “Burada son Yörükler olarak kaldık. Biz bu şekilde yaşıyoruz. Bizim farklı bir şekilde yaşama durumumuz yok. Kültürümüz bu. Kültürümüzü imkanlarımızı zorlayarak çocuklarımıza yaşatmaya çalışıyorum. Aynı zamanda bu ormanların koruyucusu, jandarması, bekçileri biziz. Bölgemizi temiz tutmaya çalışıyoruz, bekçiliğini yapıyoruz. Önceden konar göçerdik. Yaylalarımız vardı. Artık yayla olayı bittiği için burada yerleşik olarak düzenimize devam ettik. Ahşaptan, tahtalardan kendi imkanlarımı kullanarak evimizi yaptık. 18-20 senedir bu evdeyiz. Daha önceden kara çadırımız vardı. Artık çadırı yapan kimse olmadığı için bu şekilde barınağımıza geçtik. Biz burada ata, dede mesleği olan hayvancılık işiyle uğraşıyoruz. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Biz bu işle meşgulüz” dedi.

“Ne yapacağız bilmiyorum"

Ev için yıkım kararı çıktığını ifade eden Karakaş, “Orman Genel Müdürlüğü’nden gelen arkadaşlar buranın yıkılacağını söylediler. Dozer tahsis edildiğini, bunun ücretini benden tahsil edeceklerini söylediler. Kendim yıkarsam ücret alınmayacağını söylediler. Şu anda eşyalarımı tahliye ediyorum. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir çadırın altında kalacağız. Hava hep yağmurlu gösteriyor. Zaten kış mevsimine girdik. Gidecek başka bir yerimiz de yok. Sonumuz belli değil. Çoluk çocuk hep beraber eşyalar zarar görmesin diye tahliye etmeye çalışıyoruz. Önümüz kış mevsimi olduğu için hayvanların şu anda yavrulama mevsimine girdik. Bu hayvanları başka bir yere tahliye etme şansım olmadığı gibi çıkarmaya zorladığım zaman hayvanlar direkt düşük yapacaklar. Hayvanları götürebileceğim başka bir yer de yok. Hayvanların bildiği mera burası. Her yer mahalle, bir tek mera burada var" diye konuştu. Tayyar Karakaş, yetkililerden bir çözüm geliştirmelerini, kendilerine bir yer tahsis edilmesini istedi.

“Başka bir yerimiz, yurdumuz yok”

Yörüklerin 300 seneden fazla zamandır bu bölgede yaşadıklarını söyleyen Ayşe Karakaş ise, “Büyüklerimiz burada, mezarlarımız burada. Biz burada ikamet etmekteyiz. Biz hayvancılık yapıyoruz, bizim aslımız bu, geleneğimiz bu. Başka bir şey yapamıyoruz. Başka bir yerimiz, yurdumuz yok. Bize bir yer göstersinler" ifadelerini kullandı.