Son yılların en kurak kış mevsimlerinden birini yaşan Tunceli’nin Pülümür ilçesine sabah saatlerinden itibaren kar yağması vatandaşları bir nebze de olsa mutlu etti.

Son yılların en kurak kış mevsimlerinden birini yaşan Tunceli’nin Pülümür ilçesine sabah saatlerinden itibaren kar yağması vatandaşları bir nebze de olsa mutlu etti.

Son dönemlerde Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın en net görüntüleri Tunceli’nin Pülümür ilçesinde çekilmişti. Geçen yıl ocak ayında bir metreden fazla karın yağdığı ilçeye bu yıl hiç kar yağmamıştı. Bugün sabah saatlerinden itibaren ilçede kar yağışının etkili olmaya başlaması başta hayvancılık ve arıcılıkla uğraşan vatandaşlar olmak üzere herkesin yüzünü güldürdü.

Uzun zamandır ilçeye kar yağmadığını belirten Mesut Sertel, “Bu da bizi tedirgin ediyordu. Gerek hayvancılık gerekse arıcılık yapanlar için karın yağmaması kuraklık demekti. Bu da iyi olmayacaktı. Uzun zamandır beklediğimiz kar nihayet yağdı. Dün AFAD da uyarmıştı bizleri. Umarım bu kar en güzel şekilde devam eder. Pülümür Çayı’nda su bayağı azalmıştı. Böyle yağmaya devam etmesi bizi sevindirir” dedi.

Karla mücadele için belediye olarak hazırlık yaptıklarını söyleyen Düzgün İbin, “Uzun süredir ilçemize kar yağmıyordu. Bu sabah yağış başladı. Biz de zincirlerimizi takarak kepçelerimizle hazırlıklarımızı yapıyoruz. Belediye olarak mahallelerimizin yollarını açacağız” diye konuştu.

Tunceli il genel meclis üyesi Hüseyin Arslan ise “Hayırlısıyla bugün ilçemize kar yağıyor. Ben bu gün 4 yıl önceki paylaşımlarıma baktım. O yıllarda müthiş derecede kar var. İnşallah onu yakalayacağız. Bu sene yağmazsa kuraklık başlayacaktı. 2014-2015 yılında bir kuraklık yaşadık. 49 köyümüzün 48’inde su sorunu çıkmıştı. Bu sene kar yağmazsa gerçekten bir sorun yaşayacağımız bellidir” şeklinde konuştu.