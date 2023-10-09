Akçaabat Belediyesi, ‘Üreten Akçaabat’ vizyonu ile ileri teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli, geniş pazar imkânı olan, şehirde istihdamı arttıran, hem ilçenin hem de ülkenin ekonomisine katkıda bulunan projeler hazırlıyor ve bu projeler, tek tek hayata geçiriyor.

Akçaabat Belediyesi, hem ülke hem bölge hem de şehir ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla Düzköy Yolu üzeri Park ve Bahçeler Müdürlüğü alanında 2 adet Bitki üretim Serası kurmuştu. Seraların bir tanesinde modern teknolojiyle donatılmış ve iklime bağlı kalmadan bitki üretimi yapılıyorken bir tanesinde de bitki köklendirilmesi ve fide yapılıyordu. Şimdilerde ise Akçaabat Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla belediye bünyesinde kurulan seraların ikincisi de ileri teknolojiye dayalı modern seraya dönüştürerek hizmete başladı. İklimlendirme sisteminin kurulduğu seralarda, 12 ay boyunca iklime bağlı kalmadan üretim yapabiliyor ve yüksek verim elde ediliyor. Seralarda kurulan iklimlendirme sistemi; günümüzün yüksek teknolojilerden de yararlanılarak nem, ısıtma, soğutma iklim koşullarını otomasyon sistemiyle kontrol ve optimize eden teknolojik uygulamayı içeriyor.

Akçaabat Belediyesi bünyesinde kurulan bitki üretim seralarının kurulduğu günden bu güne kadar kaynakların kullanımında tasarruf sağladığını vurgulayan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Seralarımızda 2022 yılında toplamda 95 bin 287, 2023 ilk 10 ayında 160 bin 686 adet bitki üretimi yapıldı. Üretilen meyve fidanları ücretsiz olarak çiftçi destekleme projeleri kapsamında üreticiyle buluşturuldu. Seralarımızda üretilen süs bitkileri ise ilçe genelindeki peyzaj düzenleme çalışmalarında kullanıldı. 2022 yılında seralardan yapılan tasarruf ise 800 bin TL iken 2023 yılı ilk 10 ayında yapılan tasarruf miktarı 2 milyon 645 bin TL’dir. Ayrıca Belediyemiz bünyesinde kurulan seralarda şehrin ekonomisine katkı sağlayacak önemli ürünlerden biri olan Süper Meyve Aronya, 2020 yılından beri yetiştirilmektedir. Bu yıl dahil olmak üzere toplamda 40 bin 500 aronya fidanı çiftçilerimizle buluşturduk. Bugüne kadar Aronya Meyvesi yetiştirmek isteyen yaklaşık 150 çiftçimize paydaş kuruluşlarla birlikte destek olduk. Toplamda ilçe genelinde 160 dönüm üzerinde aronya bahçemiz oluşmuştur. Hedefimiz dikili aronya bahçesi alanını 1000 dönüme çıkarmaktır. Bu yıl seralarımızda 25 bine yakın aronya meyve fidanı köklendirmiş bulunmaktayız. Tüketen değil üreten bir Akçaabat olduk. Hem ilimize hem de ülkemize katkı sağladık, örnek teşkil ettik. Daha yeşil, daha renkli ve daha temiz bir doğa için farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz“ dedi.