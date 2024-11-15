SASKİ, Karasu ilçesinde aralıksız şekilde sürdürdüğü atık su hattı temizlik çalışmalarında son teknoloji cihazlar ile 3 bin 300 metrelik hatta müdahale etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), abonelerin kötü koku ve tıkanıklık gibi sorunlarla karşılaşmaması için Karasu ilçesinin muhtelif bölgelerinde kanal temizliği çalışmalarını son teknoloji cihazlarla tamamladı. Proje çerçevesinde toplam 3 bin 300 metre hat sağlıklı ve güvenli hale getirildi. Aynı zamanda mevcut hatta ilave 200 metrelik yeni kanalizasyon hattı da bölgeye kazandırıldı. Yeni Mahalle bölgesinde bin 500 metrelik terfi ve kanalizasyon hattı temizliği hızla tamamlandı. Bu çalışmalarla birlikte kanalizasyon hattı daha verimli hale getirildi. Rutin bakım çalışmalarıyla temizlenen hatlar bölgeye sağlıklı bir şekilde hizmet edecek. Aziziye Mahallesi’nde ise bin 800 metrelik kanalizasyon hattının bakım ve temizliği gerçekleştirildi. Atık suların güvenle taşınacağı hat robotlar aracılığıyla detaylıca temizlendi. Robot kameralarla yapılan işlemlerde aynı zamanda tespit edilen arızalara da anında müdahale edildi.