Fizyomer Estetica Cilt Sağlığı ve Hastalığı biriminde uzman kontrolünde, ağrısız lazer epilasyon uygulaması başladı.

Fizyomer Estetica Cilt Sağlığı ve Hastalığı biriminde uzman kontrolünde, ağrısız lazer epilasyon uygulaması başladı.

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, yeni başlayan lazer epilasyon uygulamasıyla ilgili bilgiler verdi. Tünerir, ‘Alexandrite’ dalga boylarına ve son teknolojik donanımlara sahip cihazla yapılan uygulamanın, her türlü cilt tipine ve kıl tipine göre başarılı bir sonuç çıkardığını belirtti. Yaklaşık 30, 40 gün sonra uygulamanın tamamlandığını dile getiren Uzm. Dr. Tünerir, uygulamada soğutucu cihaz kullanıldığı için ağrı hissedilmediğini vurguladı.

Lazer epilasyonunun uzman kontrolünde gerçekleştiği bilgisini veren Uzm. Dr. Tünerir sözlerine şöyle devam etti:

“Fizyomer Estetica Cilt Sağlığı ve Hastalığı estetik biriminde cilt hastalıkları uzmanı kontrolünde lazer epilasyon uygulamalarımız başladı. Lazer epilasyon cihazımız, ‘Alexandrite’ dalga boylarına sahip olup dünyanın kalite ödüllü FTI onaylı en ileri teknolojileri üretilmiş cihazla yapılmaktadır. Bu cihazın özelliği her türlü cilt tipine göre ve kıl tipine göre başarılı bir uygulama yapmasıdır. Ortalama 6 seansta sonuç alınabilmektedir. Uygulamalar 30, 40 gün arasında yapılmaktadır. Uygulamalar tamamen ağrısızdır. Özellikle soğutucu cihazı mevcut olduğu için herhangi bir ağrı durumu oluşmamaktadır”