DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekim ayında bin 583 sahipli hayvanı mikroçip ile tanımlanarak ev hayvanı pasaportu ile kimliklendirdi. Hayvan kimliklendirmesinde son tarihin ise 31 Aralık olduğu hatırlatıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekim ayında bin 583 sahipli hayvanı mikroçip ile tanımlanarak ev hayvanı pasaportu ile kimliklendirdi. Hayvan kimliklendirmesinde son tarihin ise 31 Aralık olduğu hatırlatıldı.

Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte sahipli köpekler 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ve sahipli kedi ve gelincikler ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kimliklendirilerek kayıt altına alınmaya başladı. 31 Aralık 2022 tarihine kadar hayvan sahiplerinin hayvanlarına çip ve kimlik işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Düzce’de 651’i kedi, 932’si köpek olmak üzere toplam bin 583 sahipli hayvanı mikroçip ile tanımlanarak ev hayvanı pasaportu ile kimliklendirildiğini bildirdi.

Kedi ve köpeklerini kimliklendirmeyen, kayıt altına aldırmayanlara 1 Ocak 2023 tarihinden 3 bin 642 TL idari para cezası uygulandıktan sonra kimliklendirme yapılabilecektir.