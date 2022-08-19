İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri, yeni akademik yıla İEÜ Medical Point Hastanesinde düzenlenen törenle başladı. Akademik yılın açılış konuşmasını gerçekleştiren Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ilk mezunlarımızı verecek olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri, yeni akademik yıla İEÜ Medical Point Hastanesinde düzenlenen törenle başladı. Akademik yılın açılış konuşmasını gerçekleştiren Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ilk mezunlarımızı verecek olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesinde, İEÜ Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin yeni akademik yıla başlaması nedeniyle bir tören düzenlendi. Akademik yılın açılış konuşmasını ise Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken yaptı.

Beken, geleceğin sağlığına yön verecek insan yetiştirmenin ana misyonlarından bir tanesi olduğunu belirtti. Beken, “Sadece sağlık hizmeti vermenin yanı sıra dünyadaki gelişmeleri takip eden, araştıran, kalite standartlarına hâkim hekimler yetiştirmek en büyük hedefimiz; çünkü geleceğimizin sağlık alt yapısını oluştururken, bu günlerin ne kadar kıymetli olduğunun bilincinde hareket ediyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile afiliye olduğumuz tarihte eğitime sizlerle başladık. Bugün ise intörn hekimlik döneminizin ilk günü. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi olarak, akademik ünvanlı hekim kadromuz, teknolojik ekipmanlarımız ve modern tıp alanındaki tüm olanaklarımızla eğitiminize her zaman destek olacağız. Gün gelecek sizler de bir gün eğitimci olacaksınız, öğrenciler yetiştireceksiniz. Sizlerin de katkısı ile kalite algısı yüksek hekimlerimizi ülkemize kazandıracağız. Hekimliğe adım atmadan önceki bu son aşamada, bu vizyonla hareket etmenizi ümit ediyor, yeni akademik yılınızda hepinize başarılar diliyorum” dedi.

“Her şeyi sorgulayın”

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Önder Limon de, gerçekleştirdiği konuşmada şunları söyledi:

“Üçüncü evre olarak bahsettiğimiz temel tıbbın ardından klinik tıp ve onun arkasından gelen ön hekimlik döneminiz bugün başladı. Bu üçüncü evreye kadar size emek veren tüm hocalarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Sizler de çok emek verdiniz, çok çalıştınız. Bu dönemde sizden hastalara odaklanmanızı istiyoruz. Yaklaşık 12 ay sonra diplomanızı alıp hekimlik yapmaya başlayacaksınız. Bu hastane içerisindeki süreçte sadece hastalardan ve hocalarınızdan değil hastane içerisinde var olan sistemlere de hâkim olmanızı istiyoruz. Sadece hocalarınızdan değil, yara bakım teknikerinden, temizlik yapan personelden, hemşireden de öğreneceğiniz konular var. Onlarla iş birliği yapmaya, onların ne yaptığını öğrenmeye çalışın. Her şeyi tekrar tekrar sorgulayın. Bizim buradaki temel amacımız; iyi klinik deneyimi olan hekimler yetiştirmek. Bu yüzden hocalarınızın yanından bir an olsun ayrılmayın. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize başarılı bir akademik yıl diliyorum.”