36. ve son Osmanlı padişahı Sultan Vahîdeddin Han’ın üçüncü kuşak torunu Sultanzade Prens Osman Rifat İbrahim Beyefendi, İspanya’nın başkenti Madrid’de vefat etti. Kanser hastası olan Osman Rifat İbrahim, seyahat etmekte olduğu otobüste 1 Şubat Cumartesi günü öğle saatlerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve hanedan tarihçisi Doç. Dr. İbrahim Pazan’ın verdiği bilgiye göre, Osmanlı ve Kavalalı Hanedanı mensubu olan Osman Rifat İbrahim’in (73) naaşı gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İsviçre’ye götürülecek. Merhum sultanzade, Lozan kentinin Pully banliyösünde yer alan mezarlıkta 1977’de vefat eden babası Prens Amr İbrahim’in mezarına defnedilecek. Merhumun annesi Necla Hibetullah Sultan ise 2006’da Madrid’de vefat etmiş ve naaşı İstanbul’a getirilerek, annesi Rukiye Sabiha Sultan’ın Aşiyan Mezarlığı’ndaki kabrinin yanına defnedilmişti.

Sultanzade Prens Osman Rifat İbrahim kimdir?

Aynı zamanda Kavalalı Hanedanı mensubu bir Mısır prensi olan Sultanzade Osman Rifat İbrahim’in annesi Necla Hibetullah Sultan, son Osmanlı padişahı Sultan Vahîdeddin Han’ın kızlarından Rukiye Sabiha Sultan’ın üçüncü kızıydı. Necla Hibetullah Sultan’ın babası ise Sultan Abdülaziz’in oğullarından son halife Abdülmecid Efendi’nin oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi idi. Merhume sultanzadenin babası Prens Amr İbrahim Kavalalı Hanedanı mensubu olup, Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın beşinci kuşak torunu idi. Sürgün sırasında 1951’de Kahire’de doğan ve hiç evlenmeyen Sultanzade Osman Rifat İbrahim hayatını Madrid’de sürdürüyordu. Mehmed Ali Paşa ve hanedanının tarihi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla 1991 yılında kurduğu Muhammed Ali Kraliyet Enstitüsü’nün (The Royal Institute Mohammed Ali) başkanlığını yürütüyordu.