Orhangazi ilçesinde Cumhuriyet Bayramı nedeniyle meydanda kutlama yapan bir kişi, tabancasında kalan son mermiyi düşürmek için yere doğru tetiği basınca, patlayan silahtan çıkan mermi yerden sekerek oğlunu yaraladı.

Olay, Orhangazi’ye bağlı Yeniköy Mahallesi meydanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında Yaşar B. (57) tabanca ile havaya ateş etti. Yaşar B., tabancada kalan son mermiyi düşürmek için yere doğru tetik düşürünce silah patladı. Tabancadan çıkan mermi yerden sekerek o esnada orada bankta oturan ve Yaşar B.’nin oğlu olduğu öğrenilen Furkan B.’nin (21) boynuna isabet etti. Yaralanan Furkan B. çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşar B. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.