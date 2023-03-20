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Argıncık Stadı’nda oynanan karşılaşmada Ejder İş Makineleri Kayserigücü, rakibi Kayseri Gençlerbirliği’ne gol atmaya doymadı. Karşılaşmaya 9 kişi başlayan Kayseri Gençlerbirliği ilerleyen dakikalarda sahada 8 kişi kaldı. Kayserigücü, rakip kaleye adeta gol olup yağdı. 90 dakika sonunda Kayseri Gençlerbirliği kalesine 26 gol atan Kayserigücü kendi kalesinde ise bir gol gördü.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda oynanan maçta Kayserigücü, rakibi Kayseri Gençlerbirliği’ne gol oldu yağdı.

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