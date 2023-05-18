ES Elazığspor, sezonun son haftasında Yeni Elazığ Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Karşıyaka maçının biletlerini satışa çıkardı.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 34. haftasında Karşıyaka’yı konuk edecek olan Entegre Solar Elazığspor’da, bu maçın biletleri satışa sunuldu. Konuya ilişkin olarak Bordo-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; “20 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız Karşıyaka maçı biletleri Elazığspor Store’de satışa sunulmuştur. Bilet Fiyatları; Doğu Tribün (Maraton) 30 TL, Batı Tribün (Kapalı) 50 TL’dir. Müsabakanın biletlerini maç gününe kadar Elazığspor Store’den temin edebilirsiniz. Maç günü bilet satışı sadece stadyum gişelerinden yapılacaktır” denildi.