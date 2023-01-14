Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumaya yönelik sürdürdüğü denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 21 kalemde bin 172 ürünü imha etti.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumaya yönelik sürdürdüğü denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 21 kalemde bin 172 ürünü imha etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın "Güven ve Huzurun Kalbi Haliliye" anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü, denetimlerini sürdürüyor. Periyodik olarak devam ettirdiği denetimlerini market ve bakkallarda yürüten Zabıta ekipleri, iş yeri açma ruhsatı, hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrollerini sağlıyor. Bu çerçevede Devteyşti Mahallesi’nde yapılan kontroller esnasında son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine rastlandı. Ekipler tarafından yapılan denetim ile 21 kalemde bin 172 gıda ürünü ele geçirildi. İmha edilmek üzere ürünlere el koyan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri raflarda bulunduran iş yerlerine yönelik tutanak hazırladı.