DÜZCE (İHA) – Düzce’de freni boşalan kamyonun çarptığı taksi durağında son anda yaptığı hamleyle canını kurtaran taksici, o anları anlattı.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de freni boşalan kamyonun çarptığı taksi durağında son anda yaptığı hamleyle canını kurtaran taksici, o anları anlattı.

Kaza, öğle saatlerinde Bahçeşehir bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K., kullandığı 34 ET 4121 plakalı kamyonu park ederek çay ocağına gitti. Bu sırada freni boşalan kamyon, hareket ederek önce taksi durağına çarptı, ardından 5 metrelik şarampole uçtu. Üzerine gelen kamyonu görerek son anda ticari taksisi ile birlikte kaçan taksi durağı sahibi Murat Bahadır ise o anları anlattı. Bahadır, "Ben arabanın içerisinde oturuyordum. Cuma vaktini bekliyordum. Bir ses duydum. Kamyon önce minibüse çarptı. Dorsesi de dolu olunca bu tarafa doğru yöneldi. Bize doğru geldiğini görünce arabayı çalıştırdım. Kornaya bastım. 5 saniyede olan bir şeydi. İlk defa bugün arabada oturdum. Normalde yazıhanede oturuyoruz. Cuma saatini beklediğim için arabada oturuyordum. Ama bu tırlar bu kamyon burada çalıştığı sürece bu normal. Seri iniyorlar, frene çok basınca şişiyor" dedi.

Ölen ve yaralananının olmadığı kazada ticari taksi durağı ve kamyon hurdaya döndü.