Eskişehir’de bıçak satışı yapan esnaf Gökhan Başak, vatandaşların bileme işlemini son anda bırakmamaları yönünde uyarırken, geniş zamanda yapılan işlemlerin her zaman daha kaliteli sonuçlar verdiğini söyledi.

Bıçak satışı ve bıçak bileme işlemi yapan esnaf Gökhan Başak, Kurban Bayramı’na yaklaşık 1 ay kalmasıyla birlikte işlerinin yavaş yavaş yoğunlaştığını söyledi. Kasapların bıçaklarını bilemeye başladığını belirten Başak, vatandaşları da önemli uyarılarda bulundu. Kurban Bayramı’na bir hafta ya da daha az bir süre kala bilemeye getirilen bıçakların Çok sıra beklediğini ifade eden esnaf, vatandaşların da daha çok zaman kaybedeceğinin altını çizdi. Bayrama yaklaşık bir ay kalındığında hatırlatan tecrübeli bıçakçı, bu geniş süre zarfında yapılan işlemlerin daha özenli ve kaliteli olduğunu söyledi. Konuyla ilgili konuşan Gökhan Başak, "Kurban Bayramı’na yaklaşık 1 ay var ve yavaştan kasaplar bıçaklarını bilemeye getiriyor. Fakat vatandaşlarımız bıçak bileme işlemini her zaman son ana bırakıyor yani yaklaşık bayrama bir hafta kala işlerimiz oldukça yoğunlaşıyor. Müşterilerimize her zaman uyarıyoruz önceden getirin diye. Çünkü bir saatlik işlem bayrama az bir süre kala bir buçuk iki saate sarkabiliyor. Ayrıca yoğunluğun olmadığı zamanda bilinen bıçaklar her zaman daha kaliteli sonuçlar veriyor" dedi.