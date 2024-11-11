Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, küresel ısınma ve sanayileşmenin hız kazandığı günümüzde doğanın korunmasının her zamankinden daha önemli hale geldiğini ifade etti.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Kütahya’nın Çalca Mahallesi’nde Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve protokol üyelerinin katılımı ile tören düzenlendi.

Törende konuşan Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, orman varlığını artırmak için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. İklim değişikliği ile ilgili kritik kararların gündemde olduğu bu süreçte, orman alanlarının genişletilmesi ve korunmasının önemine dikkat çeken Dingil, "Son 5 yılda Kütahya’da yapılan ağaçlandırma çalışmaları sayesinde 13 bin 87 hektar alanda 110 milyon 757 bin 317 fidan toprakla buluşturuldu" dedi.

2024 yılı için de 3 bin hektarlık alanda 11 milyon 500 bin fidana ulaşma hedefi konduğunu ifade eden Dingil, köylerin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla gelir getirici türlerin de ekildiğini kaydetti.

Dingil, ayrıca son 5 yılda ceviz, badem, fıstıkçamı gibi türlerden toplam 45 bin fidan dikildiği dile getirdi.

Kütahya’da vatandaşların sosyal ve vakit geçirme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toplam 27 adet orman parkı kurulduğunu bildiren Dingil, doğa turizmine katkı sağlamak adına da Domaniç Göç Yolu, Kütahya Türkmendağı ve Gediz Murat Dağı Ekoturizm yolunun doğa severlerin hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Erdal Dingil, “Dikilen tüm fidanların ’geleceğe nefes, insanlığa nefes’ olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Dana sonra Vali Işın, Milletvekili Bayırcı, Belediye Başkanı Kahveci ve protokol üyeleri fidan fidan dikerek can suyu verdi.