İş adamı Yaşar Demir, son 5 yılda 8 milyon konutun el değiştirdiğini belirterek Türkiye’nin 1 buçuk milyon yeni konut satışı ile Avrupa’nın en fazla ev satan ülkesinin olduğunu söyledi.

İş adamı Yaşar Demir, son 5 yılda 8 milyon konutun el değiştirdiğini belirterek Türkiye’nin 1 buçuk milyon yeni konut satışı ile Avrupa’nın en fazla ev satan ülkesinin olduğunu söyledi.

İş adamı Yaşar Demir, inşaat sektörünün çalışma prensibi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye genelinde belediyelerin binlerce proje yürüttüğünü aktaran Demir, inşaat sektörünün ana kollarının konut ve iş yeri yapımı olduğunun altını çizdi. Demir, ’’Geçtiğimiz yıl da küresel ekonomik kriz ve ekonominin dalgalanması nedeniyle faiz oranlarında yükselmelerin olmasına rağmen Türkiye’nin 1 buçuk milyon adet konut satışı ile Avrupa’nın en fazla ev satan ülkesi oldu. Teşvikler inşaat sektöründe çok önemli bir yere sahip. 2020 yılının haziran ayında yapılan düşük faizli konut kredisi kampanyaları inşaat sektöründe çalışanların sayısını 40 bin kişi artırarak istihdamın da artmasını sağladı. İnşaat sektöründe arz talep dengesinin olması ve ev satışlarının artması daha fazla ev yapılmasına ve dolayısıyla iş istihdamının da artmasına neden oluyor. Son 5 yılda 8 milyona yakın konut el değiştirdi’’ dedi.

’’Konut piyasasının canlı olması iş istihdamının da artmasını sağlar’’

Yaşar Demir inşaat sektöründe iş istihdamının çok kolay olduğunu söyledi. Yeni konut üretiminin çok farklı alt sektörlerin de canlanmasını sağladığını ifade eden Demir, bu sektöre verilen desteğin önemini vurguladı. Demir, özellikle malzeme sanayisine sağlanan katkının inşaat sektörünün canlanmasıyla beraber arttığını söyledi. Kur artışına rağmen konut piyasasının canlı olduğu ve konut satışlarının iyi olduğunu bildiren Demir, arz durumunun artmasının sadece müteahhitler için değil, 250’ye yakın alt kol için de önemli olduğunu anlattı. Demir, ’’Kur artıyor ama biz buna rağmen iş yapıyoruz, satış yapıyoruz. Özellikle yabancı yatırımcılar Türkiye’de ev sahibi olmak için yarışıyor. Kur artışı durumu ve dövizlerin ülkemizde kıymetli olması bu isteğin ve artışın nedeni olarak gösterilebilir. İnşaat sektörüne verilen destek konusu müteahhitler için elzem bir konudur. İnşaat sektörüne verilen destek birçok insanın olumlu etkilenmesini ve iş istihdamının artmasını sağladığı için aynı zamanda alt sektörlerde sağladığı canlılık için de önemlidir’’ diye konuştur.