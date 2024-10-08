Türkiye’de son 24 saatte en çok yağış düşen 3. il Samsun oldu. Samsun’da metrekareye 34,8 kilo yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Ekim saat 06.00 ile 8 Ekim saat 06.00 arasında Türkiye’de gerçekleşen toplam yağışların miktarını paylaştı. Verilere göre son 24 saatte en çok yağış düşen il metrekareye 44,5 kilo yağışın düştüğü Rize-Fındıklı ve 44,1 kilo yağışın düştüğü Artvin-Hopa olurken, Samsun-Canik ise 34,8 kilo yağışla 3. sırada yer aldı.

Yaz ve Sonbaharın başını kurak geçiren Samsun’da özellikle merkez ilçelerde sağanak geç saatlerden itibaren etkili olurken Canik’in yanı sıra Tekkeköy’e 28,8 kilo, Çarşamba’ya 21,2 kilo, İlkadım’a 13,6 kilo ve Bafra’ya da 12,7 kilo yağış düştü. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre Samsun’un yağışlı havanın etkisinden bugünden itibaren çıkacağı, yarından itibaren ise güneşli havanın etkili olacağı öğrenildi.

Öte yandan, Samsun’da bugün 19 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının, yarından itibaren hafta sonuna kadar 26-27 derecelere kadar yükseleceği tahmin ediliyor.