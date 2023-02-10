Son 2 yılda 30 bin 313 kene avcısı sülün, Samsun’dan Türkiye’ye dağıtıldı.

Son 2 yılda 30 bin 313 kene avcısı sülün, Samsun’dan Türkiye’ye dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Gelemen Sülün Üretim Merkezi’nde sülün yetiştirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda 2021 yılında 15 bin 921 adet sülün, 2022 yılında 14 bin 392 adet sülün olmak üzere son 2 yılda 30 bin 313 sülün yetiştirilerek kene ve zararlıların çok olduğu illerdeki habitatlara bırakıldı. Merkezde 2023 yılında yetiştirilecek 14 bin adet sülün de yine ihtiyacı olan illere yerleştirilecek.

Av koruma kontrol çalışmaları kapsamında 2003-2021 yılları arasında 1792 kişiye 1 milyon 573 bin TL idari para cezası uygulandı. 2022 yılı itibariyle ise 144 kişiye 322 bin TL idari para cezası uygulandı. Hayvanlara işkence ve kötü muamele yapan 32 kişiye ise 2022 yılında 342 bin 104 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2003-2021 yılları arasında da 134 kişiye toplam 570 bin TL idari para cezası uygulandı.

Tabiat alanlarını 191 bin 783 kişi gezdi

2022 yılında Samsun’da tabiat parkları ve doğal alanlar da büyük ilgi gördü. 2022 verilerine göre Amazon Tabiat Parkı’nı 29 bin 784 kişi, Bayraktepe Tabiat Parkı’nı 29 bin 800 kişi, Sarıgazel Tabiat Parkı’nı 18 bin 987 kişi, Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı’nı 49 bin 224 kişi, Vezirsuyu Tabiat Parkı’nı 28 bin 54 kişi, Kızılırmak Uluslararası Sulak Alanı’nı (RAMSAR) 31 bin 172 kişi ve Ladik Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı’nı da 4 bin 762 kişi olmak üzere 2022 yılında Samsun’daki tabiat parklarını ve sulak alanları toplam 191 bin 783 kişi ziyaret etti.