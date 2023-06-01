Türkiye’nin önemli şehirlerinden olan ve demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen Aydın’da, ikamet izni alan toplam 11 bin 492 yabancı yaşarken, son 2 ayda 65 yabancı uyruklu vatandaş ikamet izni alarak Aydın’a yerleşti.

Ünlü Tarihçi Heredot’un “Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü” olarak nitelendirdiği ve birçok insanın Ege’ye taşınma hayalini süsleyen Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alıyor. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor.

16 Mart 2023 verilerine göre 11 bin 427 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 25 Mayıs 2023 verilerine göre 11 bin 492 olurken yaklaşık 2 ay içerisinde Aydın’da ikamet izni alan 65 yabancı uyruklu vatandaş yerleşti. Ülke genelinde ikamet izni alan yabancı uyruklu vatandaşların sayısında ise yaklaşık yüzde 3 oranında düşüş yaşandı. 16 Mart 2023 itibariyle ülke genelinde ikamet izni alan 1 milyon 339 bin 738 yabancı uyruklu vatandaş bulunurken, bu rakam 25 Mayıs 2023 verilerine göre 1 milyon 303 bin 370 oldu. Ülke genelinde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların yaklaşık yüzde 1’i de Aydın’da yaşıyor.

Düzenli göç çerçevesinde bulunan bu yabancıların ise yaklaşık yüzde 45’i Avrupa Kıtası’ndan, yaklaşık yüzde 18’i Asya Kıtası’ndan, yaklaşık yüzde 13’ü Orta Doğu’dan, yaklaşık yüzde 12’si Afrika Kıtası’ndan, yaklaşık yüzde 7’si Amerika Kıtası’ndan, yaklaşık yüzde 2’si ise Avustralya Kıtası’ndan Aydın’a geldiği öğrenildi.

Aydın’da ikameti devam eden yabancıların ilçelere göre dağılımına bakıldığında ise en fazla yabancı uyruklu vatandaş Kuşadası’nda yaşadığı öğrenilirken yabancıların uyruklarına göre dağılımına bakıldığında ise il genelinde en fazla İngiliz uyruklu vatandaşların olduğu öğrenildi.