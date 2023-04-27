Bolu’da son 10 yılda çeşitli sebeplerden 276 orman yangını meydana geldi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olabilecek orman yangınları için mücadele hazırlıklarına devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Bolu’da meydana gelen 15 yangında 9,72 hektar örtü yangını, 4,57 hektar tepe yangını olmak üzere toplamda 14,29 hektar alan zarar gördü. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangınların önüne geçmek amacıyla ilçelerde eğitimlerini sürdürüyor. Yangınların çıkış nedenlerini ve alınabilecek tedbirler ekipler tarafından eğitimlere katılan, şube mühendisleri, işletme müdür yardımcıları, işletme şefleri, orman muhafaza memurları, yangın işçileri ve orman yangınları gönüllüsü vatandaşlara anlatılıyor.

Son 10 yılda çeşitli sebeplerden 276 orman yangını meydana geldi

Son 10 yılda Bolu’da 47 adet yangın ihmal ve dikkatsizlik, 14 tanesi kaza, 123 faili meçhul, 89 tane yıldırım düşmesi nedeniyle orman yangını meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan son 10 yılda ekipler tarafından 3 adet sigara izmariti nedeniyle yangın çıktığı belirlendi.

Eğitimin birinci aşamasında yangın, çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ile iş güvenliği konusunda bilgiler veriliyor. Daha sonra ise arazide arazözlerin su kaynağından su alması, arazözün yangın mahalline giderek yangını söndürmesi, hortumların serilmesi ve toplanması, arazöz aparatlarının tanıtımı ve kullandırılması, iş güvenliği ile ilgili kişisel koruyucu donanım malzemelerinin tanıtılması ve kullandırılması, köpük kullanımı gibi konular uygulamalı olarak anlatılıyor.

Yangınlara karşı dikkat edilmesi gereken hususlarla yetkililer, özellikle anız, piknik ve çoban ateşi yakmamaları, sigaralarını seyahat halindeyken dışarı atmamaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.