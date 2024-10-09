Son 1 yılda adından sıkça söz ettiren ve düzenlenen etkinliklerle yıldızı hızla parlayan Ergan Dağı Kayak Merkezi şimdi de yeni otel projesi ile gündeme oturdu.

Mülkiyeti Erzincan Turizm Doğa Sporları ve Çevre Birliği’ne ait Erzincan Merkez Yaylabaşı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Ergan Kayak Merkezi’ndeki 372 Ada, 20 Parselde bulunan 10.718,14 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın turizm amaçlı konaklama yapmak üzere ihalesi yapılan alana yatırımcılar büyük ilgi gösterdi.

Son 1 yılda yapılan yatırımlar ve etkinlikler ile adından sıkça söz ettiren Ergan Dağı Kayak Merkezi’nin turizm amaçlı konaklama tesis alanları daha önceden aylık 4.000,00 TL’ye rağbet görmezken yeni yapılan ihale ile rekor bir kiralama bedeline imza atarak 251.024,00 TL’ye ihale edildi.