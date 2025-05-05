Balık adamlar kampa girdi Balık adamlar kampa girdi

Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada 31 bin 627 araç denetlenirken, 9 bin 955 adet trafik cezası yazıldığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin trafik denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 28 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan denetimlerde, 4 bin 5 yük taşımacılığı, 885 yük taşımacılığı, 3 bin 380 alkol denetimi, 2 bin 135 motosiklet, 8 bin 714 emniyet kemeri ve 12 bin 508 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 31 bin 627 araç kontrol edilirken, 9 bin 955 adet trafik cezası yazılıp, 313 araç trafikten men edildi ve 86 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, ekiplerce 47 yaralanmalı ve 66 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahalede bulunuldu.

Kaynak: İHA