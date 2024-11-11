Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 28 bin 488 araç kontrol edilirken, 8 bin 760 adet ceza yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldı. Kent genelinde 4-11 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerde; 3 bin 877 yük taşımacılığı, 448 yolcu taşımacılığı, 3 bin 293 alkol denetimi, 810 adet motosiklet, 7 bin 904 emniyet kemeri ve bin 12 bin 156 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Toplam 28 bin 488 araç ile sürücünün denetlendiği çalışmalarda 865 araç trafikten men edilirken, 8 bin 760 adet trafik cezası yazıldı ve 73 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca çalışmalar sırasında ekiplerce 65 yaralanmalı, 70 maddi hasarlı ve 1 ölümlü trafik kazasına müdahale edildi.