Aydın’da Temmuz ayı içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybetti.

Aydın’da Temmuz ayı içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybetti.

Aydın’da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimler aralıksız devam ederken son 1 ayda meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybetti. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla denetimler devam ederken Temmuz ayı içerisinde yapılan denetimlerde 186 bin 391 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlarda kusurlu bulunan 23 bin 730 araca toplam 15 milyon 290 bin 362 TL idari para cezası uygulandı. Temmuz ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 243 sürücü ve bin 17 araç trafikten men edilirken 428 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

“1 ayda 822 kaza meydana geldi”

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen son 1 ayda Aydın genelinde trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 380’i maddi hasarlı, 449’u yaralamalı ve 3’ü ölümlü olmak üzere toplam 822 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 645 vatandaş yaralanırken, 3 vatandaş ise hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada “Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 no’lu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır” ifadelerine yer verildi.