Sanal devriyelerine aralıksız devam eden Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Ekim ayı içerisinde dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 63 şüpheliyi tespit ederek haklarında işlem başlattı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, emniyet ve asayişin sağlanması halkın huzuru ve güvenliği için suç ve suçluluk ile mücadele çerçevesinde 01-31 Ekim 2023 tarihleri arasında sanal devriye gerçekleştirdi. Son 1 ay içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda 575 adet yasa dışı bahis içerikli site, 457 adet fuhuş müstehcenlik içerikli site, 12 adet terör propagandası dezenformasyon içerikli site olmak üzere bilişim sistemleri üzerinden suç içerikli toplam bin 44 site engellendi.

Ayrıca ertelemeli ihtiyaç kredisi, sahte İnteraktif Vergi Dairesi, sahte E-Devlet, üniversite harç ödemesi, Açıköğretim APK ders uygulama, üniversite yarı yıl harç ödemesi gibi 330 adet kimlik hırsızlığı içerikli site de tespit edilerek engellendi.

Aydınlatılan 12 olayda 30 şüpheli tespit edilerek haklarında adli soruşturmaya başlatılırken, Ayrıca 33 müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanımını özendirme, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet ve terör örgütü propagandası suçu içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı.