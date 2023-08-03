Aydın’da trafik kurallarına uymayan sürücülere son 1 ayda toplam 34 milyon 744 bin 183 TL idari para cezası yazılırken, meydana gelen kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti.

Aydın’da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde yapılan denetimlerde toplam 177 bin 288 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kusurlarından dolayı 170 sürücü ve 967 araç trafikten men edilirken 527 sürücünün de ehliyetine el konuldu. Ayrıca kusurlu bulunan 23 bin 397 araca toplam 34 milyon 744 bin 183 TL para cezası tatbik edildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde toplam 177 bin 288 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 23 bin 397 araca 34 milyon 744 bin 183 TL para cezası tatbik edilmiştir. Temmuz ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 170 sürücü ve 967 araç trafikten men edilmiş, 527 sürücünün ehliyetine el konulmuştur. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2023 Temmuz ayı içerisinde ilimiz sınırlarında toplam 382 maddi hasarlı, 552 yaralamalı ve 6 ölümlü olmak üzere toplam 940 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 802 vatandaşımız yaralanmış, 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 no’lu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır” ifadeleri yer aldı.