Kentler İçin Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı; Kamberlik geleneğinden Barana geleneğine, Yağcıbedir halısından köy hayırlarına, keçe yapımından zili geleneğine, iğne oyasından deve oyununa, tülütabaklardan şayak-aba dokumasına, Sarıbeyler Seferberlik Çöreğinden Pamukçu oyununa Somut Olmayan Kültürel Miras Unsur Listesi’nde 12 unsuru bulunan Balıkesir’in ev sahipliğinde düzenlendi.

Kentler İçin Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı; Kamberlik geleneğinden Barana geleneğine, Yağcıbedir halısından köy hayırlarına, keçe yapımından zili geleneğine, iğne oyasından deve oyununa, tülütabaklardan şayak-aba dokumasına, Sarıbeyler Seferberlik Çöreğinden Pamukçu oyununa Somut Olmayan Kültürel Miras Unsur Listesi’nde 12 unsuru bulunan Balıkesir’in ev sahipliğinde düzenlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde; UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi iş birliğiyle Kentler İçin Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı düzenlendi. Balıkesir Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen çalıştayda “Somut Olmayan Kültürel Miras ve Şehirler: Toplumsal, Ekonomik ve Çevresel Boyut”, “MEWA Bölgesi Yerel Yönetimlerin Somut Olmayan Kültürel Miras İyi Uygulamaları” ve yuvarlak masa toplantıları yapıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in Somut Olmayan Kültürel Miras Unsur Listesi’nde 12 unsurunun bulunduğunu ifade ederek “Aldığı göçlerle kültürel anlamda zenginleşen Balıkesir, bu geleneklerini korumaya ve yaşatmaya devam ediyor” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliği ile düzenlenen Kentler İçin Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı vesilesiyle bir arada olduklarını belirten UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman “Burada konuşulan ve saha incelemelerinin Orta Doğu ve Batı Asya bölgesi şehirlerinin kültür politikalarına ve faaliyetlerine farklı bir vizyon sunmasını diliyorum. UCLG-MEWA olarak dünyanın en donanımlı temsil gücüne sahip yerel yönetim birliği olan UCLG’nin dokuz bölge teşkilatından biriyiz. Sorumlu olduğumuz 16 ülkeden 200’ü aşkın üye ile her geçen gün hem kendimize bir şeyler katıyor hem de bölgemizdeki yerel yönetimlerin küresel gündemler ışığında gelişimlerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz” dedi.

‘Balıkesir, çok değerli bir il’

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Prof. Dr. Ali Duymaz “Çalıştayın yerel yönetimler bazında çok faydalı olacağını düşünüyorum. Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz’a böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum. Balıkesir, somut olmayan kültürel mirasları yaşayan ve yaşatan bir il olarak son derece değerli. Hıdırellez geleneği Balıkesir’de son derece canlı olarak yaşatılmakta. Barana geleneği var. Bu tür unsurların daha iyi korunup yaşatılmasına ve tüm yerel yönetimlerin bu çalıştay sayesinde somut olmayan kültürel miras kavramına daha fazla sahip çıkacağına katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Çalıştaya çevrim içi olarak katılan UCLG Kültür Komitesi Koordinatörü Jordi Pasqual, Kentler İçin Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı’nın bu alanda yapılacak çalışmalara önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın somut olmayan kültürel miras konusunda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak ise “Somut olmayan kültürel miras unsurları şehirlerimizin geçmişten gelen, bizi anlatan hikâyelerdir” açıklamasında bulundu.

‘Geleneklerimizi yaşatıyoruz’

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak somut olmayan kültürel miras konusunu önemsediklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı Yücel Yılmaz “Balıkesir, 93 Harbi’nde nüfusunun 1,5 katı hem Balkanlar’dan hem Kafkaslardan göç alıyor. Ve onların bu bölgede oluşturduğu kültür, bir zenginlik haline dönüşüyor. Herkes çeyiziyle, gastronomisiyle, Balkanlar’da ya da Kafkaslarda yapageldikleriyle gelmiş. Geleneklerini yaşatmaya burada devam etmişler, bugün de ediyorlar. Bu yüzden bizim somut olmayan kültürel mirasımız oldukça fazla. Osmanlı’nın tabiatında bir imparatorluk bakiyesi olan ne varsa Balıkesir’de var. Halısından gelinliğine, yemeğinden zeytinyağının nasıl kullanılacağına aklınıza gelebilecek her şey bugün de devam ediyor. Bizim yemeklerimiz demlenerek yapılır, acele yoktur. Oyunlarımız da öyledir. Hareketli oyunlarımız yoktur, oyunlarımız kol kola değil yan yanadır” dedi.