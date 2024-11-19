Anadolu’da Türk İslam Kültürünü mayalayanlar silsilesinde önemli bir yeri olan Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretleri vefatının 612. yıl dönümünde Aksaray’da düzenlenen ‘Rûz-i Vuslat-Kavuşma Günü’ etkinlikleri ile anılıyor.

Şeyh Hamidüddîn Aksarayî ve Hamid-i Velî adlarıyla da bilinen Somuncu Baba Hazretleri vefatının 612. sene-i devriyesinde ‘Rûz-i Vuslat-Kavuşma Günü’ adı verilen 2 gün sürecek etkinliklerle anılıyor. Aksaray Valiliği ve Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinliklerin ilk günü Tarihçi Arşiv Uzmanı Orhan Özdil’in ‘Osmanlı Arşiv Belgelerinde Somuncu Baba Sergisi’ ile başladı. Programda konuşan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Bursa Ulu Camii’nin açılışında manevi sırrı ifşa olan Somuncu Baba’nın Aksaray’a gelmesi tesadüfi değildir. Çünkü Aksaray Şehr-i Süleha, Aksaray Darü’l-İlm’dir. Aksaray Tapduk Emre ve Yunus Emre’nin şehridir. Bugün o ilim irfan sahiplerinin fikirlerini, gençlerimizin zihinlerine nakşetmek, eserlerini tanımak, tanıtmak onların ışığıyla geleceğimizi aydınlatmak zorundayız. Bugün buna çok ihtiyacımız var. Biz bu törenleri, Konya’daki Şeb-i Arus törenleri gibi her yıl yapılan, Türkiye’ye mal olmuş ve saygın bir program haline getirmeyi istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.