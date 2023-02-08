Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Huğlu Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören Ayşenur Alıravcı’nın ablasıyla birlikte memleketi Osmaniye’de enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Huğlu Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören Ayşenur Alıravcı’nın ablasıyla birlikte memleketi Osmaniye’de enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Huğlu MYO Sanayi Teknikerliği Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi Ayşenur Alıravcı’nın deprem bölgesindeki Osmaniye’de çöken apartmanın altındaki enkazdan ablası ile birlikte cansız bedeninin çıkarıldığı öğrenildi. Üniversite camiasını da büyük bir üzüntüye boğan haberi Huğlu Meslek Yüksekokul Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Ayşenur Alıravcı’nın sömestri tatili nedeniyle Osmaniye’deki ailesinin yanına gittiği, burada yaşanan deprem sonrasında hayatını kaybettiği öğrenildi.