Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrenciler için yarıyıl tatilinde çocukları spora teşvik etmek amacıyla Sömestr Cup futbol turnuvası düzenledi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrenciler için yarıyıl tatilinde çocukları spora teşvik etmek amacıyla Sömestr Cup futbol turnuvası düzenledi.

Altıeylül Halı Sahada oynanan maçlar, Sömestr Cup Futbol Turnuvası final karşılaşmalarıyla sona erdi. Öğrencilerin yarıyıl tatil dönemindeki zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirmesi amacıyla Altıeylül ilçesinde düzenlenen turnuvalarda çocuklar kıyasıya mücadele ederken, doyasıya eğlendi. 8-12 yaş gurubuna yönelik turnuvaya Balıkesir Gençlikspor kulübü, Galatasaray Futbol Okulu, Bursaspor Futbol Okulu ve Arıspor Futbol Okulundan yaklaşık 160 sporcu katıldı. 3 ayrı kategoride gerçekleştirilen turnuva sonunda başarılı takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, çocuklarımızı spora teşvik etmek ve sportif faaliyetlere olan ilgisini artırmak amacı ile düzenlenen turnuvada mücadele eden takımları tebrik ederek, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür etti.