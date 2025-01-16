Eğitim Koçu ve Aile Danışmanı Selver Yazıcı, sömestirde ailelerin çocuklarla vakit geçirmesinin önemli olduğunu söyleyerek, “Aileler çocuklarla kitap okuma ve film izleme saati gibi sosyal aktiviteler yapmalılar” dedi.

Aileler ve çocukların sadece alışveriş yapmak ve oyun oynamanın dışına çıkarak ailece sosyal aktivitelere yönelmesi gerektiğini söyleyen Eğitim Koçu ve Aile Danışmanı Selver Yazıcı, “2024-2025 sömestir tatili geldi çattı. Öğrenciler de yazılılarını oldular. Artık bir rahatlama, gevşeme ve tabii yorgunlukla beraber bir rahatlama isteği var öğrencilerin üzerinde. Kış aylarında olmalarından dolayı da öğrencilerde psikolojik olarak dışarıda sosyalleşememe, sürekli okulla ev arasında olma, okuldan ve sınavlardan bıkma gibi durumlar söz konusu. Sömestir uzun bir tatil olduğu için bunların önüne geçmek çok önemli. 15 günlük bir tatil bir öğrencinin bütün bildiklerini unutmasına ya da bildiklerini pekiştirmesine sebep olabilir. Öğrenci sömestir tatilinde tamamen yatarsa ya da tamamen oyunla, bilgisayarla, sosyal medya ile ilgilenirse bildiği ve öğrendiği konuları unutacaktır. Tabii ki dinlensinler ama bizim tavsiyemiz özellikle ders çalışmaya devam etmeleri, günde birkaç saat de olsa konu tekrarları yapmaları olacaktır. Bunun dışında öğrenciler psikolojik olarak kış aylarında daha içine kapanık olabiliyorlar. Telefon ve bilgisayarla daha fazla uğraşıyor oluyorlar. Bizim de ailelere en büyük tavsiyemiz okuma alışkanlığı anlamında ailece kitap okuma saatleri yapılaması. Ailece belgesel izleme, film izleme gibi saatler yapılmasıdır. Sadece AVM’ye gitmek, bilgisayarla oynamak yerine ailece yapılabilecek sosyal aktiviteleri gerçekleştirmeliler” dedi.

"Öğrencilerin konularını unutmamaları ve dinlenmelerini tavsiye ediyoruz"

Yazıcı, uyku düzenine ve kitap okumaya önem verilmesi gerektiğini söyleyerek, “Bunun yanında öğrencilerimiz tabi ki sosyalleşecekler, arkadaşlarıyla da vakit geçirecekler. Konuları unutmamalarını ve sakin bir şekilde dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. Bu anlamda en önemli, problemlerden bir tanesi uyku problemidir. Çünkü okula giden öğrenci, mecburen erken uyandığı için erken de uyumak durumunda. Eğer öğrenci bu 15 günlük arada bu uyku düzenini bozarsa tekrar okula döndüğünde bir 15 gün daha çöpe gitmiş oluyor. Çünkü geç uyumalar, sabahları uyanamamalar gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Uyku düzenine, ders çalışmaya devam etmeye ve kitap okumaya önem verirsek güzel ve verimli bir tatil geçirileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.