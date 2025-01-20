Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Bölümü Uzmanı ve Uyku Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Vural Fidan, sömestri tatiline çıkan okul dönemindeki çocukların uyku düzeninin bozulmaması için dikkat edilmesi gereken noktaları işaret ederek, “Çocuklarda sıkça görülen uyku sorunları geç yatma ve değişen uyku saatleridir” dedi.

Okullardaki karne heyecanıyla birlikte yaklaşık 20 milyon öğrenci için sömestri tatili başladı. Haftanın 5 günü aynı düzende yaşayan okul çağındaki çocuklar, 2 hafta sürecek olan tatilde uyku ve günlük yaşantı düzenlerini değiştirmiş olacak. Özellikle uyku düzeninde yaşanacak değişikliklerin olumsuzlukları beraberinde getirebileceğini belirten uzmanlar, aileleri uyarıyor. Sömestri tatilinde öğrencilerde oluşabilecek uyku düzensizliğinin fiziksel ve zihinsel sağlık açısından tehlike oluşturduğunu belirten Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Bölümü Uzmanı ve Uyku Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Vural Fidan, “Yeterli uyku alamayan çocuklarda, dikkat eksikliği, hiperaktivite, öfke sorunları ve ruh hali değişiklikleri gibi davranışsal sorunlar ortaya çıkabilir” dedi.

“Çocuklarda sıkça görülen uyku sorunları geç yatma ve değişen uyku saatleridir”

Okul çağındaki çocukların sömestri tatilinde uyku düzeninin bozulmasıyla bazı sorunların da ortaya çıkabildiğini belirten Prof. Dr. Vural Fidan, “Sömestri tatili, çocuklarda uyku düzenini etkileyen bir dönemdir. Tatil döneminde çocuklar, normal günlük rutinlerinden uzaklaşabilir ve bu da uyku düzenlerini olumsuz etkileyebilir. Tatil seyahatleri, konaklama değişiklikleri, aile ziyaretleri gibi etkenler çocuklarda uyku sorunlarına neden olabilir. Bu dönemde çocuklarda sıkça görülen uyku sorunları geç yatma ve değişen uyku saatleridir. Uyku sorunları, çocukların fiziksel ve zihinsel sağlıkları üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Yeterli uyku alamayan çocuklarda, dikkat eksikliği, hiperaktivite, öfke sorunları ve ruh hali değişiklikleri gibi davranışsal sorunlar ortaya çıkabilir. Ayrıca uyku eksikliği, çocuklarda obezite riskini artırabilir, büyüme hormonunun salgılanmasını etkileyebilir ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir” dedi.

“Uyku sürelerinin sağlanması çocukların gelişimi ve sağlığı için önemlidir”

Yaş gruplarına göre uyku sürelerinin değişkenlik gösterdiğini söyleyen Fidan, “Çocuklar için uygun olan uyku süreleri, yaşlarına ve gelişim dönemlerine göre değişiklik gösterir. 3-5 yaş arası çocukların günde 10-13 saat uyuması önerilirken, 6-13 yaş arasındaki çocukların 9-11 saat uyuması gerekmektedir. Ergenlik döneminde ise 8-10 saatlik bir uyku süresi uygun görülmektedir. Bu uyku sürelerinin sağlanması çocukların gelişimi ve sağlığı için önemlidir” dedi.

“Beslenme ve egzersizin uyku üzerindeki etkisi de oldukça önemlidir”

Uyku düzeninin sağlanması ve olumsuzluklardan korunmak için dikkat edilmesi gereken hususların olduğunu belirten Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Bölümü Uzmanı ve Uyku Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Vural Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarda uyku sorunlarının çözümü için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Uyku alışkanlıklarının geliştirilmesi, düzenli bir uyku programı oluşturmak ve her gece aynı saatte yatırmak, çocukların uyku düzenini düzene sokmada faydalı olabilir. Beslenme ve egzersizin uyku üzerindeki etkisi de oldukça önemlidir. Özellikle akşam saatlerinde ağır yemeklerden kaçınılması, kafein ve şekerli içeceklerin tüketiminin azaltılması, hafif egzersizlerin yapılması uyku kalitesini artırabilir. Ayrıca teknolojinin uyku üzerindeki negatif etkileri göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle uyku öncesi teknolojik cihazların kullanımının sınırlanması, uyku odasının sakin ve karanlık bir ortama dönüştürülmesi gerekmektedir.”