Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklar için sömestir hediyesi olarak düzenlediği çocuk oyunları, sahnelenen “Şirinler 2-Şirin Baba Nerde?” adlı oyun ile başladı.

Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklar için sömestir hediyesi olarak düzenlediği çocuk oyunları, sahnelenen “Şirinler 2-Şirin Baba Nerde?” adlı oyun ile başladı.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların kültürel etkinliklerle içi içe olmaları için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Yıl boyunca çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyen Tepebaşı Belediyesi, sömestir tatilinde de çocukları ücretsiz tiyatro gösterimleri ile buluşturuyor. 3 gün sürecek tiyatro gösterimlerinin ilki “Şirinler 2 - Şirin Baba Nerde?” adlı çocuk oyunu ile gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da, çocuklarla birlikte sahnelenen oyunu izledi. Yoğun bir katılımın olduğu oyun, çocuklar tarafından büyük beğeni topladı.

Oyunun sonunda başarılı performanslarından ötürü oyuncuları tebrik eden ve çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Ataç, “Öncelikle burada çocuklarımıza bu güzel oyunu sahneleyen ekibe çok teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, sizler şirinleri çok seviyorsunuz biliyorum. Oyunun sonunda şöyle bir önemli mesaj verildi. Kötüler cezalandırıldı ve af dilediler, sizler de onları affettiniz. Ben sizleri kutluyorum. Böyle güzel oyunları seyretmek hem insanlara neşe verir hem de biraz önce söylediğim gibi bir takım dersler alırız. Bu tip oyunları hiçbir zaman kaçırmayın. Tepebaşı Belediyesi, sizler için her zaman en güzelini hazırlayacak ve size sunacak. Sizler de neşeli ve güzel zamanlar geçireceksiniz. Geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan ücretsiz olarak düzenlenen oyunlar, 27 ve 28 Ocak tarihlerinde, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde Eskişehirli çocuklar ile buluşmaya devam edecek. “Şirinler 2 - Şirin Baba Nerde?” oyunu, 27 Ocak Cuma günü 13.00 ve 15.00 saatlerinde, “3 Haylaz Masalları” oyunu da 28 Ocak Cumartesi günü 13.00 ve 15.00 seanslarında çocukların beğenisine sunulacak.