Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur müsabakasında Somaspor, Aydın ekibi 3. Lig takımı Efeler 09 Spor’u konuk etti. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatma bölümü de 2-2 eşitlikle sonuçlanınca seri penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayan Efeler 09 Spor 3. tura yükselen takım oldu.

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