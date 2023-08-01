Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı; Soma ilçesine bağlı Akçaavlu, Menteşe, Pirahmet, Ularca, Naldöken ve Dualar mahalle muhtarlarını ziyaret ederek taleplerini dinledi, bölgede yapımı tamamlanan yol çalışmalarını yerinde inceledi.

2023 yılı için belirlenen 750 kilometrelik asfalt hedefi için Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Soma ilçesinde yürütülen asfaltlama çalışmaları için ilgili mahalle muhtarlarını ziyaret eden Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yapılan ziyaretlerde muhtarların taleplerini de alarak ilgili dairelere iletmek üzere not alıyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Soma ilçesine bağlı Akçaavlu, Menteşe, Pirahmet, Ularca, Naldöken ve Dualar mahalle muhtarlarını ziyaret ederek yapılan yol çalışması hakkında düşüncelerini aldı. Ekipler muhtarlara yaptıkları ziyaretlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından gönderilen hediyeleri de takdim etti. Muhtarlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri arasında yer alan yol çalışmaları ile ilgili olarak teşekkürlerini iletti.