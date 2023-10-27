Soma Belediyesi tarafından Kurtuluş Mahallesi’nde inşasına başlanan kültür merkezi tamamlandığında Somalıların yeni buluşma mekanı olacak. İçerisinde tiyatro, sinema, konferans salonları ve kafeteryanın olacağı merkez 3 katlı olarak inşa edilecek.

Soma Belediyesi, Kurtuluş Mahallesi’nde 2 bin 336 metrekarelik alanda kültür merkezi inşasına başlandı. 3 katlı olarak inşa edilecek olan kültür merkezi içerisinde kafeterya, sinema salonları, tiyatro ve konferans salonu ile konuk sanatçılar için VIP odalar bulunacak. Toplam 3 kattan oluşacak olan merkez, özellikle gençler için güzel güzel bir mekan olacak. Isıtma ve soğutma sistemlerinin kullanılacağı merkezin her mevsim konforlu bir şekilde vatandaşların hizmetinde olacak.

Kültür merkezi inşasına başladıklarını kaydeden Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "Kurtuluş Mahallesi’nde inşa ettiğimiz bu harika kültür merkezi, Soma’nın kültürel ve sanatsal hayatına önemli bir katkı sağlayacak. Gençlerimiz için güzel bir buluşma noktası olacak olan merkezimizde, sanatı ve kültürü doyasıya yaşayacakları bir ortam oluşturduk. Bu mekan, Soma’nın geleceğine yapılan bir yatırım olup, herkesin keyifle vakit geçireceği bir alan olacak. Soma’nın güzelliklerini daha da zenginleştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.