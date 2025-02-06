Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma’daki hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili vatandaşları bilgilendirmek amacıyla ücretsiz solunum fonksiyon testi gerçekleştirdi. Soma pazaryerinde mobil sağlık aracıyla yapılan testlerde, vatandaşların solunum fonksiyonları ölçüldü, gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma’da özellikle Konya Şeker’e ait olan ve filtresiz üretimine devam eden Termik Santralden kaynaklı yaşanan hava kirliliği nedeniyle vatandaşları hem bilinçlendirmek hem de bu durumun olumsuz etkileri nedeniyle oluşabilecek sağlık problemlerini tespit etmek için solunum fonksiyon testi uygulaması yaptı. Pazaryerinde yapılan ücretsiz testte, vatandaşların solunum yolu sağlığı kontrol edildi. Soma pazaryerinde yapılan solunum testleri sonrası, vatandaşlar sonuçlar hakkında bilgilendirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner ve Sağlık İşleri Dairesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın ile sağlık ekiplerinin yer aldığı testlerde, gün boyunca vatandaşların nefes ölçümleri yapıldı.

Test sonuçlarına göre gerekli görülen kişilerin sağlık kuruluşlarına yönlendirildiği uygulama ile erken tanı ve farkındalık oluşturulması hedeflendi.

"Hava kirliliğinin etkilerini ortaya çıkarmak için test yapıyoruz"

Çalışma ile ilgili bilgi veren Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın, yapılan testlerin önemine dikkat çekerek, "Soma’da hava kirliliği ciddi bir sorun. Hava kirliliğinin etkilerini ortaya koymak ve sağlık sorunlarıyla mücadele etmek amacıyla etkinliğimizi düzenliyoruz. Bu testler sayesinde solunum yolu hastalıklarının erken teşhis edilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki bu testler bireysel sağlık kontrolleri için yeterli değildir. Vatandaşlarımız, sağlık kuruluşlarında düzenli muayene olmayı ihmal etmemelidir" dedi.

Vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi

Soma’nın kirli havasına dikkat çeken vatandaşlar, yapılan testin sonuçları hakkında sağlık personelleri tarafından bilgilendirildi. Vatandaşlar testin yapılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Solunum fonksiyon testine katılan Somalı vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hacer Candan, Soma’daki hava kirliliğinin uzun süredir gündemde olduğunu belirterek, "Termik santralden dolayı Soma’da gereken bir test. Soma’nın havasının temizlenmesi konusu daha önce de birçok kez gündeme geldi. Hep düşünülüyor ama yapılmıyor. Önceki yönetimlerde de bu yapılmadı. İnşallah güzel sonuç alırız bu konuda. Umarım bu kez kalıcı çözümler üretilir" dedi.

Refik Çağlar, testlerin halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Çok önemli bir hizmet ve uygulama. Bunu Sağlık Bakanlığı neden yapmıyor da belediye yapıyor" diye konuştu.

Kudret Erarslan da Soma’da hava kirliliğine bağlı sağlık sorunlarının yaygın olduğunu belirterek, "Bu testlerin düzenli olarak yapılması gerekiyor. Çok iyi bir uygulama. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e ve emeği geçen personellere teşekkür ediyorum. Soma’nın havasının temizlenmesi için olan çalışmaları da takip ediyorum. Maalesef Soma’mızın çevre kirliliği çok meşhur olduğundan bu test yapıldığı için çok teşekkür ediyorum. Somalı vatandaşlarda solunum yolu hastalıkları çok olduğu için her hastanede bir hasta bulmanız mümkün" dedi.

İsmail Duman ise Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in göreve gelmesiyle birlikte önemli çalışmaların başladığını vurgulayarak, "Bu tür uygulamalar çok değerli. Ferdi Başkan’ın her zaman yanındayız" diye konuştu.