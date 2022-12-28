Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe buluşmaları çerçevesinde Honaz’a yaptığı yatırım ve çalışmalarını inceledi. Gün boyu süren program sonunda Zolan, Somali’de terör saldırısında yaşamını yitiren Mehmet Kaplan’ın kabrini de ziyaret etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe buluşmaları çerçevesinde Honaz’a yaptığı yatırım ve çalışmalarını inceledi. Gün boyu süren program sonunda Zolan, Somali’de terör saldırısında yaşamını yitiren Mehmet Kaplan’ın kabrini de ziyaret etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Honaz ilçesini ziyaret etti, Büyükşehir Belediyesinin yatırım ve hizmetlerini inceledi. Başkan Zolan’a meclis üyeleri, mahalle muhtarları, daire başkanları ve beraberindekiler eşlik etti. Honaz ilçesinin Ovacık Mahallesi ile başlayan program sırasıyla Karateke, Emirazizli, Kızılyer, Aydınlar, Karaçay, Akbaş, Yukarıdağdere, Aşağıdağdere ve Dereçiftlik mahalleleri ile devam etti. Honaz ilçe merkezi dışındaki 10 ayrı mahallede hemşerileriyle kucaklaşan Başkan Zolan tek tek vatandaşların istek, öneri ve dertlerini dinledi. Ayrıca ziyaret ettiği Karateke ile Emirazizli mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlemesi gerçekleştirilen mezarlıklarda incelemede bulunan Başkan Zolan, 2019 yılında Somali’de terör saldırısında yaşamını yitiren Mehmet Kaplan’ın kabrini de ziyaret ederek, dua etti.

Başkan Zolan, 2019 yılında Somali’de terör saldırısında yaşamını yitiren Mehmet Kaplan’ın kabrini de ziyaret ederek, dua etti.

9 kilometrelik asfalt yolda incelemede bulundu

Honaz ilçesinin Aydınlar Mahallesi’nde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından sathi kaplama yapılan 9 kilometrelik asfalt yolda incelemede bulunan Başkan Zolan, gittiği her mahallede vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Güler yüzlü karşılama ve güzel ev sahipliklerinden dolayı hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Zolan, dünyayı derinden etkileyen salgın sebebiyle ziyaretlerin yapılamadığını hatırlattı.

“Kardeşliğimiz, sevgimiz artarak devam ediyor”

Denizli’nin 616 mahallesinde gece gündüz demeden çalıştıklarını hatırlatan Başkan Zolan, “Hamdolsun kardeşliğimiz, sevgimiz artarak devam ediyor” dedi. Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz vatandaşlarımıza hizmet etmek için varız. Taleplerini, sıkıntılarını karşılamak için varız. Büyükşehir Belediyesi olarak her ilçemizde olduğu gibi Honaz ilçemizde de ihtiyaç olan hizmetlerimizi olağanüstü gayretle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın vermiş olduğu destek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Allah’ım sağlık versin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Birlikte daha nice güzel hizmetler yapmaya nasip etsin.”