12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma etkinlikleri kapsamında Millİ Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" başlıklı Türkiye geneli çevrim içi bilgi yarışmasında Soma Linyit Anadolu Lisesi öğrencileri Zeynep Çoban ikinci, Ece Yılmaz ise dördüncü olarak büyük bir başarı gösterdi.

Öğrenciler, 12 Mart’ta Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonunda düzenlenen ödül törenine katılarak, plaket ödüllerini Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli’den aldı. Başarılarının devamını dileyen yetkililer, Soma’nın gurur kaynağı olan öğrencileri tebrik etti.

Soma Linyit Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Akbulut yaptığı açıklamada, "Geçmişin mirasını ve geleceğin emanetini taşımanın sorumluluğunun bilincindeyiz. Şanlı ecdadımız bize bu güzel vatanı emanet etti. Bizler de bu emanetin geleceğe en güzel şekilde taşınması için var gücümüzle çalışıyoruz. Öğrencilerimizin gösterdiği bu başarı, bu sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinin en güzel örneğidir. Türk Dili ve Edebiyatı Uzman Öğretmeni M. Hakan Yılmaz hocamıza öğrencilerimizin bu büyük başarısındaki katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Emeği geçen her öğretmenimize ve öğrencilere destek olan tüm eğitimcilerimize minnettarız" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler Zeynep Çoban ve Ece Yılmaz, Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici’nin daveti üzerine Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü de ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, hediyelerle ödüllendirdi.