Manisa’nın Soma ilçesinde Ertuğrul Gazi İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde gittikleri semt pazarında sebze-meyveler ile birlikte matematiğin günlük yaşamdaki önemini yerinde öğrendi.

Ertuğrul Gazi İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Semra Sevim öncülüğünde, “Dönem Sonu Faaliyet Haftası” kapsamında Hayat Bilgisi dersindeki “Pazara Gidelim” konusunu Soma pazar yerinde uygulamalı olarak işledi. Etkinlik sırasında öğrenciler, köylü pazarında vatandaşların kendi yetiştirdikleri sağlıklı ve mevsime uygun sebze ve meyveleri yakından inceleme fırsatı buldu. Ardından seralarda yetiştirilen ve hallere getirilip satışa sunulan ürünleri de görerek, pazardaki sebze-meyve çeşitliliği hakkında bilgi edindiler. Öğrenciler, farklı mevsimlerde yetiştirilen ürünlerin tüketiminde zamanlamanın ve doğallığın önemini öğrenirken, kilogram ve gramla satılan ürünlerin fiyat hesaplamalarını da inceleyerek matematiğin günlük yaşamla bağlantısını keşfettiler.

Etkinlikle ilgili konuşan sınıf öğretmeni Semra Sevim, “Pazaryeri etkinliğimizde öğrencilerimize hem hayat bilgisi dersi kapsamında sağlıklı beslenmenin önemini hem de matematiğin günlük hayatta nasıl kullanıldığını öğretmeyi amaçladık. Çocuklarımız, pazarda gördüklerini gözlemleyerek ve hesaplamalar yaparak uygulamalı bir öğrenme deneyimi yaşadı” dedi.

Okul Müdürü Erdem Sevim ise bu tür faaliyetlerin öğrencilerin sosyal, akademik ve kültürel gelişimlerine büyük katkı sağladığını vurgulayarak şunları ifade etti: “Eğitim, sadece sınıfta verilen bilgilerle sınırlı olmamalı. Öğrencilerimizin gerçek hayatı gözlemlemesi, bilgi ve becerilerini günlük hayatta kullanmayı öğrenmeleri çok önemli. Bu anlamda öğretmenlerimizin hazırladığı bu tür etkinlikleri destekliyoruz. Çocuklarımızın gözlerindeki merak ve öğrenme isteğini görmek bizleri çok mutlu ediyor” dedi.