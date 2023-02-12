Depremin 138. saatinde Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki enkazdan Somalı madenciler tarafından çıkarılan 13 yaşındaki İkranur Arslan’ın mutluluğu madencilerin kamerasına yansıdı. Somalı madencinin ’Sizi kızımla tanıştırıyorum’ dediği o anlarda İkranur’un gülümseyerek el sallaması umutların daha da artmasını sağladı.

Depremin 138. saatinde Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki enkazdan Somalı madenciler tarafından çıkarılan 13 yaşındaki İkranur Arslan’ın mutluluğu madencilerin kamerasına yansıdı. Somalı madencinin ’Sizi kızımla tanıştırıyorum’ dediği o anlarda İkranur’un gülümseyerek el sallaması umutların daha da artmasını sağladı.

Son asrın en büyük iki depremiyle sarsılan illerden biri olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan 13 yaşındaki İkranur Arslan’a Manisa’nın Soma ilçesinden giden madenciler depremin 138. saatinde ulaştı. İkranur’a ulaşma anında hem madencinin hem de küçük kızın sevinci umutların daha da yeşermesini sağladı.

Enkazdaki kurtarma ekibinde olan Somalı maden işçisi, "Sizi kızımla tanıştırıyorum. İkranur, 6 gün boyunca burada durmuş. Şimdi İkranur ile birlikte çıkıyoruz. Çıkıyoruz İkranur. Kurban olurum ben ona" derken, İkranur ise el sallayıp gülümseyerek "Allah’ın izniyle çıkıyoruz. Sağ olun" dedi. O umut dolu anlar ise madenciler tarafından kaydedildi.