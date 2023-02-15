Manisa’nın Soma Kaymakamlığı koordinesinde Soma Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen yardım seferberliğinde ihtiyaç malzemeleri deprem bölgesine gönderiliyor.

Manisa’nın Soma Kaymakamlığı koordinesinde Soma Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen yardım seferberliğinde ihtiyaç malzemeleri deprem bölgesine gönderiliyor.

Manisa’nın Soma ilçesi yardım seferberliğiyle deprem bölgesindeki vatandaşlara el uzatıyor. Soma Kaymakamlığı koordinesinde Soma Belediyesi ile sivil toplum kuruluşu ve gönüllü vatandaşlar deprem bölgesi için yardım malzemeleri topladı. Toplanan yardım malzemeleri kamyonlara yüklenerek dualarla yolcu edildi.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, yaptığı açıklamada "Belediyemiz yardımsever hemşehrilerimiz ile birlikte ilçemize gelen 118 depremzede aileye yakacak odun, kömür, soba, ısıtıcı, ev eşyası, kıyafet, gıda ve temizlik ürünlerini teslim ettiler. İlçemizdeki kamu ve özel sektör işletmeleri tarafından temin edilen yakacak kömür ve odun ile birlikte, atölyelerinde üretilen bin adet varil sobadan 644 adet ile temin edilen 4 bin adet soba boruları ve dirseğinden 2 bin 576 adeti kamyon ve tırlar vasıtasıyla deprem bölgesine ulaştırıldı. Kalan 356 adet varil soba üretimi devam etmekte olup, bin 24 adet soba boruları ve dirseği de hızlıca deprem bölgesine gönderilecektir. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Hep birlikte el ele vererek, yaraları sarmaya devam edeceğiz" dedi.