Manisa’nın Soma ilçesinde narkotik ekiplerinin uzun süreli fiziki takip sonucunda düzenlediği operasyonda, 5 bin 659 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Soma Büro Amirliği görevlileri ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Soma ilçesindeki bir ikametin çevresinde yapılan fiziki takip neticesinde operasyon için düğmeye basıldı. İ.K. (36) isimli şahsın ikametinde ve üzerinde yapılan aramada toplam 5 bin 656 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Yine aynı operasyonda M. K. (22) isimli şahsın üzerinden de 3 adet sentetik hap ele geçirildi. Konuyla ilgili, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan 2 şahıs gözaltına alındı.