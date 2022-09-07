Manisa’nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa’nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Adil Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 2 uçak ile 30 arazöz 4 su tankeri sevk edildi. Havadan ve karadan başlayan yangına müdahale eden ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.