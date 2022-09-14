Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Günü Konserleri çerçevesinde, Soma’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılında pop müziğinin güçlü ismi Murat Dalkılıç, sahne aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Günü Konserleri çerçevesinde, Soma’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılında pop müziğinin güçlü ismi Murat Dalkılıç, sahne aldı.

Soma’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Murat Dalkılıç konseri düzenlendi. Soma Eski Çarşamba Pazaryerinde düzenlenen konsere Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Soma Muhtarlık İşleri Müdürü Can Doğan Cansever, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Somalı vatandaşlar katıldı. Konserin ilk bölümünün ardından sahneye davet edilen Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, şarkıcı Murat Dalkılıç’a çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla konser düzenlenmesi için destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti. Hediye takdimi ve konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Soma’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı münasebetiyle gönderdiği mesaj, barkovizyon ekrandan vatandaşlara aktarıldı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Murat Dalkılıç, konser boyunca söylediği şarkılarla, Somalılara unutulmaz bir konser akşamı yaşattı.