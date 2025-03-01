Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ramazan ayının ilk sahurunu Soma’da madencilerle birlikte yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ilk sahurda Soma’da İmbat Madencilik’te çalışan madencilerle bir araya geldi. Zeyrek’e, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Cumhuriyet Halk Partisi Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, Genel Müdür Yavuz Burbut da eşlik etti. Madencilerle birlikte sahur yapıp sohbet eden Başkan Zeyrek, maden işçilerinin emeğine duyduğu saygıyı dile getirerek, "Sizler gerçekten ekmeğinizi zor kazanan, alın teriyle, helalinden kazanan emekçi kardeşlerimsiniz. Ramazan’ın ilk sahurunda benim için çok değerli olan siz madenci kardeşlerimle bir araya gelmek, aynı sofrayı paylaşmak istedim. Bu benim için büyük mutluluk. Yalnızca seçim dönemlerinde değil, seçim geçti, biz Madenciler Günü’nde beraberdik, şimdi ilk sahurda birlikteyiz, iftarlarda buluşacağız, iyi günde kötü günde her zaman birlikte olacağız, hep yan yana olacağız" dedi.

Ramazan ayının dayanışma ve bereket ayı olduğunu vurgulayan Başkan Zeyrek, "İnşallah, hepimizin kazandığı paralar, sizlerin alın teriyle kazandığınız emekleriniz, evimize, yuvamıza bereket getirir. İnşallah, hepimizin tuttuğu oruçlar, yaptığı ibadetler, ettiği dualar, bu mübarek ayda kabul olur. Allah’ın izniyle, 29 gün boyunca, birlikte, dayanışma içinde, aynı sofrayı paylaşarak, ekmeğimizi bölüşerek, bu güzel ayı, bu huzur dolu günleri birlikte geçireceğiz" diye konuştu.

Madencilerin yaşadığı sıkıntılara da değinen Başkan Zeyrek, madencilerin hak ettikleri değeri görmediğini ve sorunlarının yeterince gündeme gelmediğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Soma’da madencilerin temsilcileriyle önemli bir toplantı yaptıklarını hatırlatan Ferdi Zeyrek, "Genel Başkan Yardımcımız Deniz Yavuzyılmaz’ın da katıldığı bir toplantı yaptık. Soma’da madencilerin sorunlarını, maden ocaklarının durumunu ve ülkemizin özellikle ithal kömürle nasıl bir tehdit altında olduğunu değerlendirdik. Ne yazık ki madencilerimizin sesi yeterince duyulmuyor, sıkıntılar gündeme gelmiyor. Ama biz bu sorunları görmezden gelmeyeceğiz. Eğer gerekli adımları atmazsak, madencilik sektörü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir" dedi. Bugün buraya gelerek, Soma’da yaşanan sorunları, madencilerin sorunlarını tekrardan gündeme getirmek de istedim. Biz, madencilerimizin haklarını her platformda savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Madencilerin sofrasına misafir olmaktan onur duyduğunu belirten Başkan Ferdi Zeyrek, "Bize sofranızı açtınız, ekmeğinizi paylaştınız. Allah hepinizden razı olsun. Bu dayanışma ruhunu yaşatmak, birlikte olmak bizim en büyük gücümüz. Bolluk, bereket, bu mübarek ayda hem Manisa’mı hem ülkemi inşallah bırakmaz" diye konuştu