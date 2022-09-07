Manisa’nın Soma ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kontrol altına alınırken, ilçenin farklı bir bölgesinde yeni bir orman yangını çıktı.

Manisa’nın Soma ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kontrol altına alınırken, ilçenin farklı bir bölgesinde yeni bir orman yangını çıktı.

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Adil Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınırken, ilçenin farklı bir noktasındaki ormanlık alanda yeniden yangın çıktı. İlçeye bağlı Kızılören Mahallesi’nde başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter ve 2 uçak ile 26 arazöz 4 su tankeri, 7 yer ekibi ve 4 dozer ile müdahale başladı. Rüzgarın da etkili olduğu yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından tedbir amaçlı Beyce ve Heciz mahallelerinin boşaltıldığı öğrenildi.