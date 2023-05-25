Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelindeki yatırım ve hizmetlerine devam ediyor. Yapılan yatırımlar arasında yer alan asfaltlama çalışmaları Soma ilçesinde sürüyor.

Soma’nın işlek caddeleri arasında yer alan ve sıklıkla kullanılan Muzaffer Tezcan Caddesi’nde de Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yol yapım ve asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da yapılan çalışmaların son durumunu yerinde inceleyerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öztozlu’ya incelemesi sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Milliyetçi Hareket Partisi Soma İlçe Başkanı Adem Yıldırım, Soma Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Hayati Uzun ve başkan yardımcısı Nihat Eroğlu ile ilgili personel eşlik etti. Ali Öztozlu’yu, çalışmanın yapıldığı Muzaffer Tezcan Caddesi’nde, Soma Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Hayati Uzun ve Başkan Yardımcısı Nihat Eroğlu, çiçekle karşıladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini ileten Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Uzun, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına çiçeği kabul eden Ali Öztozlu, çalışmanın yapıldığı cadde üzerindeki esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler dileklerini iletti. Öztozlu aynı zamanda, çalışmalarda görev alan personellerin de tek tek ellerini sıkarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İnceleme sırasında Ali Öztozlu’ya, 3 bin 500 ton freze kazısının yapıldığı, yolun dayanıklılığının sağlanması için de 5 bin 500 ton pmt temel malzeme seriminin yapıldığının bilgisi verildi. Muzaffer Tezcan Caddesi’nde yapılan çalışmalar arasında yer alan aydınlatma direklerinin montajı ve kabloların bağlantılarının tamamlanma aşamasında olduğu söylendi. Orta refüjde yapılacak olan kilit parke döşeme işinin tamamlanmasının ardından cadde araç trafiğine ve vatandaşların kullanımına açılacağı vurgulandı.