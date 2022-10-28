Manisa’nın Soma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları coşkuyla başladı. Kutlamalarda İlçe Kaymakamı Fatih Akkaya ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve ilçe protokolü 2 bin 500 öğrenciyle birlikte ellerindeki Türk Bayraklarıyla zeybek oynadı. Muhteşem görüntülerin ortaya çıktığı etkinliğe vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Manisa’nın Soma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde 2 bin 500 öğrenci caddede ellerinde Türk bayraklarıyla zeybek oynadı.

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